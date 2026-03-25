【その他の画像・動画等を元記事で観る】 HANAと日やけ止めブランド“サンカット(R)”がコラボし、「サンカット(R)×HANA 購入キャンペーン」が4月1日より開催される。これに伴い、HANAが出演する新TVCM『強さ※を、まとう。』篇がYouTubeにて先行公開され、4月1日より全国のTVCMにて順次放映が開始となる。 ■CM楽曲にはHANA「ALL IN」を使用 HANAは、これまで自分自身や周囲から突きつけられた「NO」を「YES」に変える