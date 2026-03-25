セキチュー [東証Ｓ] が3月25日大引け後(16:00)に決算を発表。26年2月期の経常利益(非連結)は前の期比3.1％増の6.3億円に伸びたが、27年2月期は前期比13.7％減の5.5億円に減る見通しとなった。 同時に、前期の年間配当を20円→30円(前の期は40円)に増額し、今期も30円を継続する方針とした。 直近3ヵ月の実績である12-2月期(4Q)の経常利益は前年同期比4.2倍の1.1億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の0.5