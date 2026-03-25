日本乾溜工業 [福証] が3月25日大引け後(16:00)に配当修正を発表。26年9月期の期末一括配当を従来計画の20円→36円(前期は19円)に大幅増額修正した。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 当社は、本日公表の「株式会社FCP18 の株式取得（完全子会社化）、株式会社麻生及び伊藤忠丸紅住商テクノスチール株式会社に対する第三者割当による新株式の発行、資本業務提携契約の締結、資本金及び資本準備金