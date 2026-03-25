ＪＲ千歳線の北広島駅構内で３月２５日午後２時半前、特急列車と男性が接触する事故がありました。この影響で快速エアポートなどが現在も運転を見合わせています。午後２時半前、ＪＲ千歳線の北広島駅構内で、帯広発札幌行きの「特急とかち」が男性と接触しました。警察によりますと、男性は意識のある状態で病院に搬送されたということです。列車の乗客・乗員およそ９０人にけがはないということです。現在も札幌ー千