中国では1日平均1500人が心停止により死亡している。中国メディアの第一財経が24日付で伝えた。同日、SNSのフォロワー数2000万を超える著名インフルエンサーで、中国の入試対策講師・教育会社代表の張雪峰（ジャン・シュエフォン）氏が急性心停止により41歳の若さで死亡した。中国国家心血管病センターの統計によると、中国では毎年約55万人が心臓性突然死で亡くなっており、平均すると1日約1500人、1分に1人が心停止で死亡してい