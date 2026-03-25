2026中関村フォーラム年次総会が3月25日午前、北京で開幕しました。今回の年次総会は5日間の日程で、「科学技術イノベーションと産業イノベーションの深い融合」をテーマとし、フォーラム会議、成果発表など五つの部分から成り、計100回以上のイベントが開催され、100以上の国と地域から1000人以上が参加しています。技術取引の面では、20回以上のマッチング活動を展開し、500以上の国内外の科学技術プロジェクトがロードショーの