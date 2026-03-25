プロ野球・巨人の大勢投手が25日の全体練習前に、ライブBPに登板。宇都宮葵星選手や増田陸選手を相手に実戦形式の練習に臨みました。増田選手にはレフトスタンドに放り込まれる場面もあり、少し不安の残る内容となりました。大勢投手はWBC後にNPB球で調整していましたが、阿部慎之助監督は「開幕にはいないものと思っている」と明言。今後は2軍での登板も視野に入れて、キューバからの入国が遅れているライデル・マルティネス投手