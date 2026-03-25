平和島ボートの6日間開催「スカパー！・第25回JLC杯ルーキーシリーズ第7戦」が、25日に開幕した。地元の島崎丈一朗（22＝東京）道中、粘り強い走りで2、2着と、しぶとくポイントをまとめた。コンビを組む26号機は30％台中盤の実績だが「数字よりは良さそうな感じ」と手応えを得ている様子。「後半レースは1着を取らないといけなかった」と悔しそうだったが「初日にポイントを確保できたのは大きい。いきなり着順を落としてし