25日（水）、欧州チャンピオンズリーグ（CL）準々決勝の1stレグが行われアウトサイドヒッターの石川祐希が所属するペルージャは、ラス・パルマス（スペイン）とアウェイで対戦した。 ヨーロッパの各国トップリーグの上位20チームが集う本大会。リーグラウンド、と決勝トーナメントの戦いの後、残った4チームが「ファイナル4」へと進出し、1位から4位を決める。リ