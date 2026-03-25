25日（水）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズが4月18日（土）にファンクラブ感謝祭を開催することをクラブ公式サイトで発表した。 KUROBEは現在、今季のレギュラーシーズンを16勝24敗で11位につけている。チャンピオンシップ進出は敵わなかったが、残りの試合を来シーズンにどう繋げていくか、クラブとしての活躍が期待される。 ファンクラブ感謝