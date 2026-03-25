去年4月、殺害した女性の遺体を滋賀県米原市の雑木林に遺棄したとして逮捕されたシリア国籍の男について、大津地検は25日、刑事責任能力の有無を調べるための「鑑定留置」を始めました。 岐阜県大垣市の無職でシリア国籍のモハメド・ハムード容疑者（22）は去年3月、岐阜県垂井町の住宅の車庫で、この家に住む桐山真弓さん（当時64）の首を刃物で複数回突き刺し、圧迫するなどして殺害したうえ、桐山さんの遺体を滋賀県