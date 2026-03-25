平和島ボートの6日間開催「スカパー！・第25回JLC杯ルーキーシリーズ第7戦」が、25日に開幕した。2025年5月17日に多摩川でデビューした136期・木下虎之輔（20＝東京）が、デビュー初白星ゲットを目指して奮闘している。2、7Rが出番の初日は見せ場をつくれず6、6着スタート。レース後は「後半は思い切ったスタートを行けなかった」と悔しそうな表情をのぞかせた。コンビを組む46号機に「足的にスタートがしづらいことはないし