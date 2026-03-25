歌手のアイナ・ジ・エンドが25日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金後1：00）に出演。自身の名前の由来を明かした。【写真】「骨格が同じ」アイナ・ジ・エンド＆妹の“顔出し”2ショット唯一無二の歌声で若者に絶大な人気を誇るアイナ。昨年はNHK紅白歌合戦に単独で初出演するなど飛躍の年となった。そんなアイナに黒柳徹子は個性的な名前の由来を尋ねた。歌手を志し、高校卒業後の18歳で大阪から上京。アルバイト