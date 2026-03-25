バスケットボールＢリーグ・アルバルク東京の大倉颯太（２６）が４月、東京都墨田区に「ＫＯＡＢＡＳＫＥＴＢＡＬＬＡＣＡＤＥＭＹ」を開校する。現役選手としてプレーを続けながら、次世代育成に力を注ぐ。２０２３年７月に開校した新木場校（東京都江東区）、戸田校（埼玉県戸田市）に続く３校目。「僕が始めたアカデミーで、たくさんの思いを届けたい。環境が整えばどんどんやっていきたいと思っていた」と、スポーツが