東京・京橋の国立映画アーカイブが7月21日から9月6日まで、「フィルムでみよう！東映アニメーション」と題した上映企画を開催する。1956年に東映動画として誕生してから、今年で70周年を迎える東映アニメーション。58年に国産初の長編カラーアニメ「白蛇伝」を製作して以来、常に日本のアニメ文化を最前線でけん引し、高畑勲、宮崎駿（85）といった才能あふれる人材を世に送り出してきた。今回の特集では約50作品の上映を通