ＴＢＳは２５日、都内の同局で定例社長会見を実施。ＴＢＳラジオ「生島ヒロシのおはよう定食／おはよう一直線」をハラスメントなどの問題が原因で、昨年１月２７日付で降板し、芸能活動を自粛していた生島ヒロシが、４月から文化放送「生島ヒロシの日曜９時ですよ〜」で復帰することについて、ＴＢＳラジオの林慎太郎社長がコメントした。林社長は、生島の復帰に際し、今後の起用については「現在はありません」ときっぱり。「