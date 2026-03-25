WBOライトフライ級世界戦に向け、練習を公開した挑戦者の谷口将隆＝25日、東京都品川区世界ボクシング協会（WBA）、世界ボクシング機構（WBO）ライトフライ級タイトルマッチ（4月3日・後楽園ホール）の挑戦者、谷口将隆（ワタナベ）が25日、東京都内で練習を公開し「楽しみが強い。一緒に闘ってくれている人たちと世界を取りたい」と精悍な表情で意気込んだ。32歳の谷口はWBO世界ミニマム級王座を失った2023年1月以来の世界王