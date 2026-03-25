「空白域は（01）〜（04）、（20）〜（23）、そして（32）〜（34）です。ケチャップ数字は、19回ぶりに出た（04）。最有力は（23）。空白域内にあり、直近50回で3回しか出現がありません。次いで（21）。こちらも空白域内にあり、最後に出たのが1月5日となっています。月別データからの狙いは、3月でもっとも出現が少ない（07）です」（ロト探偵・工藤氏）【ロト6 第2088回 3/26（木）＆ 第2089回 3/30（月） 予想数字】・01 04