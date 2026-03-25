元阪神で23年に脳腫瘍で亡くなった横田慎太郎さん（享年28）が出身の鹿児島県の公立小学校の道徳教材に登場する。掲載されるのは、鹿児島県教育委員会が製作している、鹿児島にゆかりのある先人のエピソードを紹介した「かごしまの心〜今日、どの先人？〜」の小学3、4年生の中学年へ向けた教材。幕末の動乱期に平和を願って生きた「篤姫」ら郷土の偉人らとともに横田さんの唯一無二の生涯が教材として記されている。横田さんの