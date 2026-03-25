１３歳年下のＪＲＡ騎手・三浦皇成（３６）と２０１１年に結婚したタレント・ほしのあき（４９）が、２４日から２５日にかけてＳＮＳを更新。夫から贈られた鞭（ムチ）を使ったトレーニングをしていることを明かした。ほしのは１２年４月に第１子長女（１３）を出産。産後も、グラビアアイドル時代と全く変わらぬスリムな体型をキープし、驚かせている。ボディメイクトレイナー・樫木裕実さんとのマンツーマンとレーニングを受