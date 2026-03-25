2005年3月14日に撮影された写真。オハイオ州デイトン近郊にあるライト・パターソン空軍基地を上空から捉えた/Ty Greenlees/Dayton Daily News/AP（CNN）米ニューメキシコ州ロズウェルの街には宇宙人の頭をモチーフにした街灯や空飛ぶ円盤の壁画が並び、観光客が小柄な緑色の宇宙人像と並んでポーズをとっている。80年近く前に市内の砂漠で不思議な墜落が起き、世界中で宇宙人への関心が高まった。小さな街は今も、世界で最も根深い