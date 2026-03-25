GENERATIONS白濱亜嵐（32）と片寄涼太（31）が25日、都内でグループの写真集「Footprints」（水鈴社）発売記念イベントに出席した。グループとして10年ぶりの写真集。6人の「表現者として、そして人間として果敢に歩んできた足跡」を納めた。撮影は写真家の小浪次郎氏が手がけ、片寄は「今のありのままで、メンバーそれぞれを普通のスタイリングで切り取った。この企画だから写真集を出そうと思えた」と手応えを示した。お気に入り