フリーアナウンサー・神田愛花が披露した珍妙ポーズが話題になっている。3月24日、神田は自身のInstagramを更新。《1枚目は、立派な松を支える土台を再現 他は、だんだん近づいて来る私です》と投稿。白のボトムスにデイジーダックがプリントされたピンクのスウェットフーディにショルダーバッグ姿で、松林の中で両足を開き、両手をあげ、何かを支えるような珍妙なポーズを披露した。どうやら、京都市の今宮神社の参道にある