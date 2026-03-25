Image: Avenir Telecom 充電することを忘れてしまいそう…。スマートフォンにとって、バッテリーは命です。どんなに高機能で高性能でも、バッテリー切れになったら、なんの意味もありません。このほどNotebookcheckは、常にバッテリー残量を気にしながら使う日々と確実にオサラバできる、トンでもないスマートフォンが発売されることを報じました。30,000mAhのドデカバッテリー！今夏にAveni