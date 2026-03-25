キヤノンITソリューションズ(キヤノンITS)は3月25日、アカウント情報の窃取を起点とするランサムウェア攻撃をはじめとしたサイバー脅威への対応を支援するため、キヤノンマーケティングジャパン(キヤノンMJ)が提供するセキュリティ監視・運用サービス型XDR(Extended Detection and Response)ソリューション「ESET PROTECT MDR Lite」(ESET MDRL)と、キヤノンITSのクラウド型統合ID管理サービス(IDaaS)「ID Entrance」の連携機能の