ママさんとお揃いのニット帽を編んでもらった猫さん。とても気に入ったようで…。 話題の投稿は31万回を超えて再生され、「ふわふわ猫にもふもふニット帽可愛い」「うちの子にも着させてみたい」「猫とおそろいというワードから幸せ溢れてる」「可愛すぎて尊い」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：猫とお揃いの『ニット帽』を編んでみた結果…心温まる『素敵な光景』】 手編みの猫用ニット帽 TikT