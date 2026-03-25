札幌の田川知樹が相手の頭上を通してボールをキープする華麗なテクニックゴールキーパーとは思えないような落ち着きと足技が話題を呼んでいる。北海道コンサドーレ札幌は、3月21日のJ2・J3百年構想リーグの地域リーグラウンド第7節でヴァンフォーレ甲府と対戦。前半24分にMF木戸柊摩のゴールで先制した。その後に迎えた前半40分、右サイドの背後に出てきた相手のロングボールでカバーのためにペナルティーエリアから飛び出した