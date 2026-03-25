香川県庁 香川県は、25日、2025年4月に香川県内の消費者の家で、外壁補修工事のサービスを提供する契約を締結し、実際にその業務を行ったにもかかわらず、契約の解除に関する事項など法令で定める事項を記載した書面を交付しなかった事案が2回認められたとして、外壁工事の施工などを訪問販売で行う徳島市のセイシンに、行政処分を出しました。処分の内容は「クーリングオフなどを明記した契約書などの書面を発