記事ポイント2枚のパズルと1枚のパーツを組み合わせて立体的に飾れる新発想のジグソーパズルのり付け不要でピースがカチッとはまる設計サンリオキャラクターズをはじめ全12種が発売中 玩具メーカーのビバリーから、ジグソーパズルとアクリルスタンドを融合させた「アクスタパズル」が登場しています。2枚のパズルと1枚のパーツを組み合わせることで、完成品を立体的に飾れるのが大きな特徴です。サンリオキャラクターズをはじ