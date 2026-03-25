汎用人工知能(AGI)は人間が実現可能なあらゆる知的作業を理解・実行できるAIのことを指し、AI開発の1つの到達すべき目標として考えられていますが、一方でAGIの定義が曖昧なまま巨額の投資が進んでいるという指摘もあります。そんな中、NVIDIAのジェンスン・フアンCEOがポッドキャストに出演した際に「我々はAGIを実現したと思う」と発言して物議を醸しています。Jensen Huang: NVIDIA - The $4 Trillion Company & the AI Rev