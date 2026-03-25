記事ポイント縄文時代の土偶とひな人形を並置し、日本人の「祈りのかたち」をたどる企画展十二単のお服上げ実演や土偶再現作家・田野紀代子氏によるギャラリートークを実施2026年4月2日から4日まで国分寺校にて開催、抹茶・干菓子付き 縄文土偶とひな人形という、一見異なる二つの造形を通じて日本の精神文化をたどる企画展が開催されます。会期中は十二単のお服上げ実演やギャラリートークなど、多角的に日本の伝統文化を体