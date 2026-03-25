Amazonの新作映画『Close Personal Friends（原題）』で、『SUITS／スーツ』以来8年ぶりに俳優業に復帰したメーガン妃。同作で共演したジャック・クエイドが、妃との共演について感想を求められると、話題を変えるかのように他の出演者を称賛した。【写真】メーガン妃の俳優時代『SUITS／スーツ』フォトギャラリー『エンターテイメント・トゥナイト』によると、ジャックはローマで開催されたドラマ『ザ・ボーイズ』最終シー