記事ポイントコタのヘッドスパメニュー専用品「コタヘッドスパ ピュレス」が2026年5月13日に発売スキャルプフローラに着目したスキンケア発想の処方を採用ヘアカラー後のデリケートな頭皮にも配慮した全4アイテム構成 コタから、頭皮と心のバランスを整えるヘッドスパメニュー専用品が登場します。“わたしをほどく わたしの余白”をブランドコンセプトに掲げた「コタヘッドスパ ピュレス」を紹介していきます。 コタ「