岩手競馬を主催する岩手県競馬組合は３月２５日、４月６日以降の開催から盛岡、水沢の両競馬場の入場料を従来の２００円から１００円に値下げすると発表した。ただし、４月５日の水沢開幕日は入場料無料。両競馬場の指定席券もそれぞれ値下げされる。水沢競馬場の指定席は、土日祝日が１０００円から９００円に、平日が７００円から６００円に値下げされる。盛岡競馬場の指定席は、Ｒ席が土日祝日の１５００円が１４００円に、