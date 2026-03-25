◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」北海道の大学野球が過渡期を迎えている。道内２連盟のうちＷＢＣ日本代表の日本ハム・伊藤大海（苫小牧駒大）、ソフトバンク・周東佑京（東農大北海道）らを輩出した北海道学生連盟は、加盟校の減少により今季から新たな開催方式に移行する。同連盟には１９年全日本大学選手権４強の東農大北海道、春秋計５度全国大会出場の函館大などが所属。網走、函館、苫小牧、旭川、釧路と毎週のよう