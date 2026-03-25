記事ポイント1フロア1室・120平米超の私邸型ラグジュアリー客室3室が2026年5月15日にオープン全室に源泉掛け流し天然温泉とプライベートサウナを完備先着50組に次回使える20,000円分の優待クーポンをプレゼント 神奈川県の奥座敷・奥湯河原に佇む温泉旅館「奥湯河原 結唯 -YUI-」が、本館のフルリニューアルを実施します。1フロア1室・120平米超の新客室3室が2026年5月15日にオープンし、予約は2026年3月19日より受付中です。