ＴＢＳは２５日、東京・赤坂の同局で定例社長会見を行い、龍宝正峰社長が今月開催されたＷＢＣについて言及した。ＴＢＳは第１回大会（２００６年）から前回大会（２０２３年）まで生中継していたが、今大会は米動画配信大手「ネットフリックス」が独占配信した。龍宝社長は「（ネットフリックスで）見ちゃいました」と明かし「日本テレビさんが携わっていて、我々が見慣れている作りにはなってるかな。広告の入り方は工夫して