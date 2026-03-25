ＴＢＳは２５日、東京・赤坂の同局で定例社長会見を行い、２９日に最終回を迎える「アッコにおまかせ！」（日曜・前１１時４５分）に言及した。龍宝正峰社長は「長年愛された番組で、この番組をご覧いただいた皆さんに感謝しています。最終回も皆さんに見ていただければと思います」とコメント。合田隆信専務も「改めて４０年以上の長きにわたり、日曜日をずっと支えてくれたアッコさん（和田アキ子）、スタッフ、見てくださっ