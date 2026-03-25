ＴＢＳは２５日、東京・赤坂の同局で定例社長会見を行った。ＴＢＳラジオの林慎太郎社長が来月５日に文化放送のラジオ番組で復帰するフリーアナウンサー・生島ヒロシについて言及した。生島は１９９８年からＴＢＳラジオ「生島ヒロシのおはよう定食／一直線」（月〜金曜、前５時）のＭＣを務めていたが、昨年１月にコンプライアンス違反で降板。今月１７日にライバル局である文化放送の新番組「生島ヒロシの日曜９時ですよ〜」