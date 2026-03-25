ホテルニューオータニ博多の「ポムポムプリンルーム」に、30周年デザインのカードキーが期間限定で登場！「ポムポムプリンがいっぱいルーム」と「かわいいを発明！ラボルーム」の2つのテーマルームへの宿泊でもらえる、人気の「ポムポムプリン」グッズも引き続き持ち帰れます☆ ホテルニューオータニ博多 サンリオ「ポムポムプリンルーム」30周年記念グッズ 料金：エグゼクティブツインルーム（26.5平方メートル）