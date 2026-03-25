NHKの音楽番組『tiny desk concerts JAPAN』に、作曲家・梶浦由紀が出演する。NHK総合で3月30日、NHKワールド JAPANで3月29日と30日に放送される。【写真】楽しそう！ゲストボーカル＆ベンドとの集合ショット米公共ラジオNPRの人気企画『Tiny Desk Concert』をもとにした同番組は、NHKのオフィスの一角に設けられたスペースでアーティストが小編成の生演奏を披露する企画。今回の収録ではスペシャルゲストとしてLiSAが登場し、