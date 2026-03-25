俳優の風間俊介とミュージシャンの浅倉大介が出演する海外ディズニーリゾート紹介動画シリーズ第2弾「海外ディズニー／カリフォルニア｜【マニアックに回る】70周年に思いを馳せて」が、ディズニー・スタジオ公式YouTubeで公開された。【動画】風間俊介＆浅倉大介による超大作“70周年のディズニーランド”昨年公開されたフロリダ ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートのホテル特集「海外ディズニー／フロリダ｜【徹底解