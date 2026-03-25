TBSは25日、東京・赤坂の同局で定例社長会見を行い、歌手・和田アキ子(75)の新番組「アッコとジャンボ」(4月7日スタート、火曜深夜0・56)に言及した。同番組は、和田とお笑いコンビ「レインボー」ジャンボたかおによる新番組。和田とジャンボという、身体も存在感も規格外な“デッカい”2人が異色のタッグを組み、東京の名所周辺に出没。東京タワーや東京スカイツリー、雷門など名所に目がいきがちな街の“隠れた名店”を探し