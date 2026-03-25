人気恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が24日、自身のブログを更新。建築中の新居を訪れ、完成間近の様子や本音を明かした。【写真】新居「落ちても安全だ！」遊び部屋でチェックする夫のしょうさんこれまで、憧れだったという新居のため土地を購入したことや、ハウスメーカーを決めたこと、建築が進むと吹き抜けになっているリビングや、子ども部屋、一番心配していたキッチンなどを