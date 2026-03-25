TBSラジオは25日、東京・赤坂の同局で定例社長会見を行い、活動復帰を発表したフリーアナウンサーの生島ヒロシ(75)について言及した。生島は昨年1月、重大なコンプライアンス違反があったとしてTBSラジオの冠番組「生島ヒロシのおはよう定食」「生島ヒロシのおはよう一直線」を降板。活動自粛を続けていた。今月17日に行われた文化放送の定例会見で、4月5日スタートの新番組「生島ヒロシの日曜9時ですよ〜」（日曜前9・00）