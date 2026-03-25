オーストラリアの公共放送ABCの本部＝25日、シドニー（共同）【シドニー共同】オーストラリアの公共放送ABCの労働組合は25日、賃金や労働条件への不満を訴え、24時間のストライキに突入した。地元メディアによるとABCのストは約20年ぶり。午前11時（日本時間同9時）にストが始まると、生放送のニュース番組は英BBC放送の収録済み番組に切り替えられた。経営側は3年間で計10％の賃上げと、千豪ドル（約11万円）のボーナス支給案