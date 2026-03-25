自衛官の男が東京の中国大使館に侵入し、逮捕された事件について、木原官房長官はきょう、「誠に遺憾」だと述べ、中国側に対し、「再発防止も含め適切に対応すると説明した」と明らかにしました。木原稔 官房長官「法を遵守すべき自衛官が建造物侵入の容疑で逮捕されたことは、誠に遺憾であります」木原官房長官はこのように述べたうえで、中国側に対し、「関係省庁で連携し、再発防止も含め適切に対応していく旨を説明した」