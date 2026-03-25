「日本人は礼儀正しい」--そんなイメージは欧米でも広く共有されており、時間に正確で真面目といった好意的な印象も持たれている。一方で、日本人は会議ではあまり自己主張しないなどのステレオタイプで語られることも少なくない。では、米政府を代表して日本政府の担当者と何度も交渉してきたアメリカ人は、日本人をどのように見ているのだろうか。日本人と実際に仕事をしてきた元米政府高官2人に、そのリアルな経験と彼らが抱く