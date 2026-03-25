国民民主党の玉木代表は25日、自身のSNSに投稿し、イラン情勢を踏まえ、「2兆円のエネルギー高騰対策を求める予算修正を目指す」として、新年度予算案の修正案を国会に提出する意向を表明した。投稿の中で、玉木氏は過去の実績を踏まえ、エネルギー高騰対策として、「当面、半年間に必要な予算は約3兆円となる」との見通しを示した上で、「政府は基金残高2800億円と今年度の予備費8000億円の約1兆円の対応を講じることとしている」