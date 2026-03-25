速くて快適で、日本を代表する公共交通機関の”新幹線”。インバウンドに湧く日本では、外国人観光客にも今や大人気な乗り物です。ただ、中には乗車中に悲惨な経験をしたという人もいます。不運としか言いようがない今回のエピソード。一体何があったのでしょうか。◆出張で利用した新幹線で感じた“嫌な予感”須藤さん（仮名・32歳）は、自動車部品製造会社に勤めるサラリーマンです。月の半分は地方の工場を巡り、生産現